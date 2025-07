Irã pode retomar programa nuclear em poucos meses, afirma especialista Especialista analisa impacto dos ataques ao Irã e destaca fortalecimento interno do regime Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 02/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/07/2025 - 02h00 ) twitter

O professor Rodrigo Amaral, doutor em relações internacionais pela PUC-SP, avalia que o Irã possui capacidade técnica para reconstruir rapidamente suas usinas nucleares, mesmo após os ataques conduzidos por Israel e Estados Unidos.

A declaração do especialista corrobora com a avaliação da Agência Internacional de Energia Atômica, que vê possível reativação do programa iraniano a curto prazo.

Assista para entender como a geopolítica e as novas tecnologias moldam os conflitos atuais.

