Fiscalização do programa nuclear do Irã por órgão imparcial se tornou mais difícil; entenda

A AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica) disse que o Irã pode retomar o programa nuclear em questão de meses, uma vez que os ataques dos Estados Unidos não causaram danos totais às estruturas do país persa.



Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (30), Vladimir Feijó, analista internacional e professor da UniArnaldo, aponta que, nas circunstâncias atuais, é difícil de verificar a capacidade nuclear do Irã, diante da censura impostas pelo governo local.



“Antes, pelo menos, a Agência de Energia Atômica tinha câmeras e sensores funcionando em algumas instalações. Com a retirada de cooperação [entre Irã e AIEA], aprovada pelo parlamento iraniano, dificilmente a gente vai ter uma notícia por um órgão que, minimamente, poderia ser imparcial”, explica Feijó.