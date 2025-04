Lei Larissa Manoela: Câmara avança com projeto de lei para proteger filhos menores de idade de abusos financeiros dos pais Especialista analisa as penalidades previstas para pais que administrarem indevidamente o dinheiro dos filhos Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 04/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/04/2025 - 02h00 ) twitter

A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei para regulamentar o gerenciamento financeiro de filhos menores por seus pais, especialmente no contexto de carreiras artísticas.

Marina Dinamarco, especialista em Direito da Família, explica que o projeto determina o que constitui abuso na administração financeira e estipula que, em casos de apropriação indébita, os pais poderão enfrentar penalidades.

A lei, nomeada após o caso da atriz Larissa Manoela, busca proteger os direitos dos filhos que podem ser prejudicados por ações impróprias de seus genitores.

