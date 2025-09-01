Novo colírio pode substituir óculos e cirurgias oftalmológicas; entenda Medicamento promete melhorar a visão de perto, mas requer acompanhamento médico Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 01/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/09/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um novo colírio promete funcionar como alternativa ao uso de óculos para leitura e a algumas cirurgias oftalmológicas, ao melhorar a profundidade de foco e facilitar atividades de visão de perto.

Segundo o médico oftalmologista Cláudio Lotemberg, o medicamento age reduzindo o tamanho da pupila e ampliando a nitidez para perto, mas pode trazer limitações, especialmente à noite, quando a visão periférica é fundamental.

Lotemberg ressalta que, apesar de ser uma inovação com menos efeitos colaterais que substâncias antigas, como a pilocarpina, o uso do colírio deve ser acompanhado por um especialista.

Ele alerta que a automedicação pode trazer riscos à saúde ocular, como pressão intraocular alterada e danos à retina, e lembra que nenhum método é isento de limitações.

‌



O oftalmologista reforça que a consulta médica é essencial para avaliar se o tratamento é adequado a cada paciente.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.