O que impediu o Brasil de evitar o tarifaço de Trump?
Especialista analisa impacto de sanções de Trump ao Brasil e aponta potencial avanço de parcerias com China e Índia
Em entrevista, o cientista político Cláudio Couto (FGV) avalia os impactos do “tarifaço” e das recentes sanções aplicadas pelos EUA ao Brasil. Segundo Couto, as tarifas vão além do comércio e refletem uma aliança política entre Donald Trump e Jair Bolsonaro.
O professor destaca que a postura americana, considerada imprevisível e politicamente motivada, pode empurrar o Brasil e outros países a buscar alternativas comerciais mais estáveis, como China e Índia.
Couto ressalta que, o Brasil não conseguiu evitar o tarifaço imposto por Donald Trump devido a fatores políticos, e não comerciais. Diferentemente de países como China e União Europeia, que conseguiram firmar acordos com os Estados Unidos por conta de suas relevâncias econômicas e interdependências estratégicas.
