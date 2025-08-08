O que impediu o Brasil de evitar o tarifaço de Trump? Especialista analisa impacto de sanções de Trump ao Brasil e aponta potencial avanço de parcerias com China e Índia Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 08/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/08/2025 - 02h00 ) twitter

Em entrevista, o cientista político Cláudio Couto (FGV) avalia os impactos do “tarifaço” e das recentes sanções aplicadas pelos EUA ao Brasil. Segundo Couto, as tarifas vão além do comércio e refletem uma aliança política entre Donald Trump e Jair Bolsonaro.

O professor destaca que a postura americana, considerada imprevisível e politicamente motivada, pode empurrar o Brasil e outros países a buscar alternativas comerciais mais estáveis, como China e Índia.

Couto ressalta que, o Brasil não conseguiu evitar o tarifaço imposto por Donald Trump devido a fatores políticos, e não comerciais. Diferentemente de países como China e União Europeia, que conseguiram firmar acordos com os Estados Unidos por conta de suas relevâncias econômicas e interdependências estratégicas.

