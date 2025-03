Obesidade no Brasil cresce alarmantemente: entenda a diferença da doença para o sobrepeso Especialista alerta para ligação com câncer e necessidade de tratamento multidisciplinar Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 18/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/03/2025 - 02h00 ) twitter

Marcelo Bechara, médico especialista em Ciência da Obesidade, Hormonologia, Longevidade e Saúde, destaca o crescimento da obesidade no Brasil, doença crônica diferenciada do sobrepeso pelo IMC. Dieta e sedentarismo são as principais causas, agravadas pelo excesso de telas e “junk food”, que geram um ciclo de ansiedade.

A obesidade se liga a 13 tipos de câncer, exigindo tratamento multidisciplinar devido às suas múltiplas causas, que incluem fatores genéticos e psicológicos.

