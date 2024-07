‌



A legislação estabelece que as férias do trabalhador devem ser tiradas segundo a disponibilidade da empresa. Ou seja, não é obrigatório que empregador permita os pais de tirarem seu recesso junto com as férias escolares dos filhos. Porém, é de bom tom que seja liberado, desde que não atrapalhe o funcionamento do estabelecimento.