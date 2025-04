Pix vira o principal meio de pagamento e acende alerta sobre uso de dinheiro público Transferências rápidas pelo celular já superam o cartão de débito e são usadas até para repasses de políticos, aumentando a preocupação com fiscalização e corrupção Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 20/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/04/2025 - 02h00 ) twitter

O sistema de pagamento instantâneo Pix tem ganhado espaço como principal forma de realizar transações no Brasil, superando os cartões de débito em popularidade. Com a praticidade de transferências rápidas diretamente pelo celular, o Pix se tornou o método preferido dos brasileiros para pagamentos do dia a dia. Apesar da permanência do cartão de crédito, o uso do Pix cresce de forma acelerada, refletindo uma mudança nos hábitos financeiros da população.

Além do uso cotidiano, o Pix também passou a ser utilizado para transferências de emendas orçamentárias, recurso público destinado a deputados e senadores. A facilidade do sistema, no entanto, levanta preocupações quanto à transparência e ao risco de corrupção. Investigações, como as conduzidas pelo jornalista Ivo Patarra, apontam a necessidade de uma fiscalização rigorosa sobre o uso desses recursos, a fim de evitar o desvio de verbas públicas.

