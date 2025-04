Economista analisa desafios e inovações para o setor de pagamentos no Brasil

A inteligência artificial tem um papel fundamental na personalização dos serviços financeiros, permitindo experiências mais intuitivas e eficientes, afirma Henrique Fernando Lucas, economista e CEO da Cateno, em entrevista ao Inovação & Negócios desta quinta-feira (3).



Ao comentar as transformações do mercado de meios de pagamento no Brasil, o executivo ressalta a necessidade de adaptação às mudanças culturais e econômicas para garantir competitividade no setor.

