Por que os dentes envelhecem mais rápido que o resto do corpo? Especialista em odontologia destaca ações do dia a dia que prejudicam os dentes, como alimentos ácidos e bruxismo Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 12/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/02/2025 - 02h00 )

Sérgio Brossi Botta, presidente da Câmara Técnica de Odontologia, explica por que os dentes envelhecem mais rápido que o resto do corpo. Segundo ele, o principal motivo é o estilo de vida moderno, que inclui dietas com muitos alimentos e bebidas ácidas, exercícios físicos intensos e o estresse do dia a dia. O estresse, por exemplo, pode causar bruxismo (ato de ranger os dentes) e diminuir a altura da mordida.

Ele também destaca que o consumo de alimentos e bebidas ácidas desgasta o esmalte dos dentes, deixando-os mais sensíveis. Além disso, a falta de cuidados adequados com a higiene bucal contribui para o envelhecimento precoce dos dentes, prejudicando a saúde e a aparência do sorriso.

