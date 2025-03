Postagens em redes sociais podem causar demissão por justa causa Especialista explica como publicações nas redes sociais podem levar à demissão por justa causa e alerta para os limites da liberdade de expressão no trabalho Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 30/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/03/2025 - 02h00 ) twitter

Juliana Monteiro, especialista em Direito Trabalhista, alerta que publicações inadequadas nas redes sociais podem resultar em demissão por justa causa. Ela explicou que a CLT prevê punições para críticas ofensivas à empresa, exposição de informações sigilosas e atos que afetem sua imagem.

A especialista reforça a importância do bom senso no ambiente digital, pois a liberdade de expressão não é absoluta. Postagens que prejudiquem a reputação da empresa são analisadas com rigor e podem ter consequências graves para o trabalhador.

