Postura de Trump com Zelensky distancia Ucrânia dos EUA e pressiona Europa Pesquisadora de política russa aponta as dificuldades para um cessar-fogo na Ucrânia Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 07/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Giovana Branco, doutoranda e pesquisadora de política russa na USP, aponta as dificuldades para um cessar-fogo na Ucrânia e o afastamento do país em relação aos EUA, que aumenta a pressão sobre a Europa. Trump, ao defender que a Europa cuide sozinha da própria defesa, reforça o isolamento americano no conflito.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.