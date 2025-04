Previdência sob pressão: déficit crescente acende alerta sobre futuro do sistema Servidores públicos cobram transparência e justiça nas contribuições, enquanto sociedade exige reformas urgentes Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 13/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/04/2025 - 02h00 ) twitter

A previdência social no Brasil enfrenta um crescente déficit, gerando debates sobre sua sustentabilidade. Servidores públicos questionam a contribuição ao INSS e a transparência na gestão das finanças públicas.

Essa discussão destaca a urgência de reformas que garantam um sistema eficaz e responsável, essencial para o bem-estar das futuras gerações. A sociedade clama por soluções que assegurem a viabilidade da previdência em um cenário econômico desafiador.

