Produção nacional de canetas emagrecedoras promete revolucionar tratamento da obesidade Alternativa mais acessível às importadas é aprovada por especialistas da saúde Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 13/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/08/2025 - 02h00 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Laboratórios brasileiros iniciam produção de canetas injetáveis para tratamento da obesidade.

Versões nacionais custam a partir de R$ 300, enquanto importadas são significativamente mais caras.

Não há diferença de eficácia entre canetas nacionais e importadas, ambas seguem padrões da Anvisa.

Uso requer receita especial e acompanhamento médico, podendo levar à perda de até 25% do peso corporal. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Laboratórios brasileiros começaram a produzir canetas injetáveis para tratamento da obesidade, oferecendo uma alternativa mais barata às importadas. Enquanto as versões nacionais, à base de liraglutida, custam a partir de R$ 300, as importadas podem ultrapassar valores significativamente mais altos.

Segundo a endocrinologista Priscila Schinzari, do Hospital Santa Marceleina, não há diferença de eficácia entre os produtos, já que possuem a mesma molécula e seguem padrões de qualidade aprovados pela Anvisa.

A médica alerta que o uso dessas canetas — sejam nacionais ou importadas — exige receita de controle especial e acompanhamento médico, devido aos possíveis efeitos adversos e à necessidade de avaliação individual.

Indicadas principalmente para casos de obesidade, as medicações também apresentam benefícios adicionais à saúde e, em alguns casos, podem levar à perda de até 25% do peso corporal. Por se tratar de uma doença crônica, o tratamento pode ser prolongado, desde que aliado a mudanças no estilo de vida.

