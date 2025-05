Rachadinha: entenda como funciona o esquema de desvio de salários no meio político Prática ilegal envolve funcionários fantasmas e desvio de salários; falta de punição ética gera críticas ao Conselho de Ética da Câmara Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 18/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/05/2025 - 02h00 ) twitter

A “rachadinha” é uma prática no meio político em que um parlamentar — seja vereador, deputado estadual ou federal — desvia parte do salário dos seus funcionários para o próprio bolso. Diferente do sentido comum de “rachar a conta” em um restaurante, nesse caso, os funcionários geralmente não trabalham de verdade, apenas figuram nos cargos para que o parlamentar possa se apropriar do dinheiro.

Essa prática é considerada crime, pois envolve o desvio de recursos públicos. Um exemplo recente mostrou um deputado federal que foi flagrado cometendo esse ato, chegou a confessar o crime e devolveu o dinheiro. Apesar disso, a falta de sanções éticas levanta questionamentos sobre a atuação do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que é cobrado por agir com mais rigor nesses casos.

