Saiba como se proteger do tempo seco no inverno e evitar doenças respiratórias Especialista alerta para os riscos e dá dicas de prevenção Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 25/08/2025 - 02h00

O tempo seco do inverno pode trazer sérios impactos à saúde respiratória, especialmente em pessoas com rinite, asma ou infecções respiratórias, alerta o médico Álvaro Cruz, pneumologista, alergista e imunologista, membro do Departamento Científico de Asma da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI).

Segundo ele, a baixa umidade do ar — abaixo de 50% — é considerada crítica e pode causar irritações no nariz, garganta e pulmões, além de agravar quadros alérgicos. Para reduzir os efeitos, Cruz recomenda hidratação constante, evitar bebidas alcoólicas, uso de soro fisiológico, umidificação do ambiente e atenção especial a itens domésticos, como travesseiros, que podem acumular ácaros.

