São Bernardo amplia prevenção do câncer de mama e reforça atenção à saúde feminina

Jean Gorinchteyn, secretário da Saúde de São Bernardo do Campo (SP), destacou a importância de uma abordagem proativa na saúde pública da Grande São Paulo, com foco em programas de prevenção, como o Saúde da Família e a imunização. Segundo ele, é preciso ir além do tratamento de doenças já instaladas e investir em ações que evitem o agravamento de quadros clínicos.

Ele também ressaltou a importância do cuidado com a saúde feminina, especialmente na prevenção do câncer de mama e do colo do útero. São Bernardo do Campo está ampliando a faixa etária para mamografias, incluindo mulheres com menos de 50 anos, grupo com alto número de casos e diagnósticos mais tardios. A medida visa reduzir a mortalidade e reforça a integração entre os sistemas público e privado.

