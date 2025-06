Seguro viagem é obrigatório para ir ao exterior? Especialista tira as dúvidas Sem ele, o custo de repatriação e assistência médica pode ser altíssimo Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 30/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/06/2025 - 02h00 ) twitter

Após a morte da brasileira Juliana Marins em um vulcão na Indonésia, reacende-se o alerta: você tem seguro viagem ao sair do país? Muitas pessoas não sabem, mas sem ele, o custo de repatriação e assistência médica pode ser altíssimo.

Nadmir Júnior, especialista em seguros, explica o que é seguro viagem, quando ele é obrigatório, se ele já está incluso em passagens ou cartões de crédito e qual o custo real dessa proteção.

