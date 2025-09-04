Tarifas dos EUA ameaçam exportações brasileiras de instrumentos musicais Especialista destaca que tarifaço atinge setor no qual o Brasil é referência mundial Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 04/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/09/2025 - 02h00 ) twitter

Os recentes aumentos de tarifas impostos pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros ameaçam diretamente o setor de instrumentos musicais. O Brasil é reconhecido internacionalmente pela exportação de arcos de violino feitos com pau-brasil, apreciados pela qualidade única, além de instrumentos de percussão típicos do samba, cordas e equipamentos de áudio.

Segundo Daniel Neves, presidente da Associação Nacional da Indústria de Música, as novas barreiras podem reduzir significativamente as exportações, gerando perda de empregos e fortalecendo concorrentes estrangeiros, em especial a China. Ele alerta que, caso a situação se prolongue, o Brasil pode enfrentar dificuldades na retomada de mercado frente à concorrência internacional.

