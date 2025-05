Tributação de dividendos pode afastar pequenos investidores, alerta especialista Especialista critica possível bitributação e aponta riscos para a classe média e o crescimento de empresas menores no Brasil Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 13/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/05/2025 - 02h00 ) twitter

Investir em ações se tornou mais comum entre os brasileiros, especialmente com o uso do fundo de garantia para comprar papéis de empresas como Petrobras e Eletrobras. Muitos buscam os dividendos, parte do lucro que as empresas distribuem aos acionistas, como uma forma de renda extra.

Carlos Crosara, especialista em direito tributário pela PUC, alerta que a proposta de taxar esses lucros pode desestimular os pequenos investidores. Segundo ele, isso seria uma bitributação, já que as empresas já pagam impostos sobre seus lucros. Crosara também destaca que a mudança pode afetar a classe média e trazer impactos negativos para empresas menores e para a economia em geral.

