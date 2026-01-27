A Inteligência Artificial vai matar a sua criatividade? (Spoiler: Só se você deixar)
Quando a máquina fotográfica se popularizou, no século XIX, muitos pintores entraram em pânico. “É o fim da arte”, diziam. “Se uma máquina pode capturar a realidade em um clique, para que serve o pintor?”
O tempo passou e a pintura não morreu. Pelo contrário, livre da obrigação de apenas “copiar a realidade”, os artistas puderam inventar o Impressionismo, o Cubismo e a Arte Abstrata. A ferramenta não matou a criatividade; ela a forçou a evoluir.
Hoje, vivemos o mesmo dilema com a Inteligência Artificial.
A pergunta que recebo com frequência é: “Se eu pedir para o ChatGPT escrever um texto ou dar uma ideia, eu não estou trapaceando? Eu não vou ficar mentalmente preguiçoso?”
A resposta curta é: depende de como você usa.
Se você pede para a IA fazer tudo e apenas copia e cola o resultado, sim, você está terceirizando seu cérebro. O texto sairá frio, genérico e “sem sal”.
Robôs são ótimos em prever qual é a próxima palavra de uma frase, mas eles são péssimos em sentir saudade, dor, ironia ou esperança. Eles não têm vivência.
Mas existe um outro jeito de usar. O jeito do copiloto.
O maior inimigo da criatividade não é a falta de talento, é a tela em branco. É aquele cursor piscando no Word. É a folha de papel vazia. O bloqueio criativo paralisa.
É aqui que a IA brilha. Ela não deve ser o “pintor”, mas pode ser o pincel.
- O “Temporal” de Ideias (Brainstorming): Você precisa de um nome para seu novo projeto? Peça 20 sugestões para a IA. Provavelmente 18 serão ruins, mas 2 vão acender uma luz na sua cabeça que você não teria sozinho.
- O Crítico: Você tem uma ideia e acha que ela é perfeita? Peça para a IA criticá-la. “Quais são os pontos fracos desse meu plano?”. Isso te força a pensar melhor e refinar sua criação.
- O Esqueleto: Peça para a IA criar a estrutura de um e-mail difícil, e depois reescreva tudo com as suas palavras, seu tom de voz e sua emoção.
A criatividade humana não é apenas sobre gerar coisas do zero. É sobre conectar pontos, ter empatia e escolher o melhor caminho. A IA gera o volume, você gera a qualidade. A IA traz o tijolo, você constrói a casa.
Então, não tenha medo de usar a tecnologia para destravar sua mente. Use-a para pular a parte chata e repetitiva do processo criativo e ir direto para o que interessa: colocar a sua alma no trabalho.
Afinal, a máquina pode até escrever um poema, mas só você sabe o que é ter o coração partido ou a alegria de um boleto pago. E é isso que conecta as pessoas.
A Dica da Semana (Prompt Criativo)
Está travado em um problema? Use a técnica do “Conselho dos Sábios”.
Copie e cole na sua IA preferida:
“Eu tenho um problema: [DESCREVA SEU PROBLEMA - ex: preciso convencer meu chefe a me dar um aumento].
Quero que você me dê 3 conselhos diferentes sobre como resolver isso, agindo como 3 personalidades distintas:
- Um monge budista calmo e sábio.
- Um empresário de Wall Street agressivo e focado em números.
- Um comediante brasileiro sarcástico.
O que cada um diria?
As perspectivas diferentes vão destravar sua mente para encontrar a sua própria solução.
Agenda da Semana — CreativeMornings São Paulo
Recebi um convite da Adobe sobre uma série de eventos que tem a Criatividade como tema central e que ocorre em 240 cidades ao redor do mundo, o CreativeMornings.
A primeira edição de 2026 acontece no dia 30/1, na Casa Cacto, a comunidade sobre ao palco para compartilhar histórias reais de esperança. O encontro gratuito propõe uma reflexão: O que está mantendo sua luz acesa agora? Criatividade, café e vozes que inspiram movimento, inovação e tecnologia.
Serviço
CreativeMornings São Paulo — Community Takes the Stage + Koorsoo
Data: 30 de janeiro
Horário: 8h às 10h
Local: Casa Cacto | Rua Iperoig, 355 - Perdizes
Inscrições e mais informações: por este link.