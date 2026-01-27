A Inteligência Artificial vai matar a sua criatividade? (Spoiler: Só se você deixar) Criticada por estimular preguiça, a IA também aparece como aliada da criatividade

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Inteligência Artificial pode ser uma ferramenta que, se utilizada corretamente, estimula a criatividade em vez de limitá-la.

Usar a IA como 'copiloto' pode ajudar a superar bloqueios criativos e oferecer novas perspectivas.

Eventos como o CreativeMornings promovem a reflexão e a troca de ideias sobre criatividade e tecnologia. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Escritor trabalhando com auxilio de agentes de Inteligência Artificial Imagem gerada por IA /Gemini

Quando a máquina fotográfica se popularizou, no século XIX, muitos pintores entraram em pânico. “É o fim da arte”, diziam. “Se uma máquina pode capturar a realidade em um clique, para que serve o pintor?”

O tempo passou e a pintura não morreu. Pelo contrário, livre da obrigação de apenas “copiar a realidade”, os artistas puderam inventar o Impressionismo, o Cubismo e a Arte Abstrata. A ferramenta não matou a criatividade; ela a forçou a evoluir.

‌



Hoje, vivemos o mesmo dilema com a Inteligência Artificial.

A pergunta que recebo com frequência é: “Se eu pedir para o ChatGPT escrever um texto ou dar uma ideia, eu não estou trapaceando? Eu não vou ficar mentalmente preguiçoso?”

‌



A resposta curta é: depende de como você usa.

Se você pede para a IA fazer tudo e apenas copia e cola o resultado, sim, você está terceirizando seu cérebro. O texto sairá frio, genérico e “sem sal”.

‌



Robôs são ótimos em prever qual é a próxima palavra de uma frase, mas eles são péssimos em sentir saudade, dor, ironia ou esperança. Eles não têm vivência.

Mas existe um outro jeito de usar. O jeito do copiloto.

‌



O maior inimigo da criatividade não é a falta de talento, é a tela em branco. É aquele cursor piscando no Word. É a folha de papel vazia. O bloqueio criativo paralisa.

É aqui que a IA brilha. Ela não deve ser o “pintor”, mas pode ser o pincel.

O “Temporal” de Ideias (Brainstorming): Você precisa de um nome para seu novo projeto? Peça 20 sugestões para a IA. Provavelmente 18 serão ruins, mas 2 vão acender uma luz na sua cabeça que você não teria sozinho. O Crítico: Você tem uma ideia e acha que ela é perfeita? Peça para a IA criticá-la. “Quais são os pontos fracos desse meu plano?”. Isso te força a pensar melhor e refinar sua criação. O Esqueleto: Peça para a IA criar a estrutura de um e-mail difícil, e depois reescreva tudo com as suas palavras, seu tom de voz e sua emoção.

A criatividade humana não é apenas sobre gerar coisas do zero. É sobre conectar pontos, ter empatia e escolher o melhor caminho. A IA gera o volume, você gera a qualidade. A IA traz o tijolo, você constrói a casa.

Então, não tenha medo de usar a tecnologia para destravar sua mente. Use-a para pular a parte chata e repetitiva do processo criativo e ir direto para o que interessa: colocar a sua alma no trabalho.

Afinal, a máquina pode até escrever um poema, mas só você sabe o que é ter o coração partido ou a alegria de um boleto pago. E é isso que conecta as pessoas.

A Dica da Semana (Prompt Criativo)

Está travado em um problema? Use a técnica do “Conselho dos Sábios”.

Copie e cole na sua IA preferida:

“Eu tenho um problema: [DESCREVA SEU PROBLEMA - ex: preciso convencer meu chefe a me dar um aumento].

Quero que você me dê 3 conselhos diferentes sobre como resolver isso, agindo como 3 personalidades distintas:

Um monge budista calmo e sábio. Um empresário de Wall Street agressivo e focado em números. Um comediante brasileiro sarcástico.

O que cada um diria?

As perspectivas diferentes vão destravar sua mente para encontrar a sua própria solução.

Agenda da Semana — CreativeMornings São Paulo

Recebi um convite da Adobe sobre uma série de eventos que tem a Criatividade como tema central e que ocorre em 240 cidades ao redor do mundo, o CreativeMornings.

A primeira edição de 2026 acontece no dia 30/1, na Casa Cacto, a comunidade sobre ao palco para compartilhar histórias reais de esperança. O encontro gratuito propõe uma reflexão: O que está mantendo sua luz acesa agora? Criatividade, café e vozes que inspiram movimento, inovação e tecnologia.

Serviço

CreativeMornings São Paulo — Community Takes the Stage + Koorsoo

Data: 30 de janeiro

Horário: 8h às 10h

Local: Casa Cacto | Rua Iperoig, 355 - Perdizes

Inscrições e mais informações: por este link.