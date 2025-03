Passageiro deixa funcionário de companhia aérea inconsciente após agressão covarde Agente de embarque foi levado ao hospital. Ação violenta e covarde foi gravada no Aeroporto de Dulles, em Washington Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 14/03/2025 - 13h02 (Atualizado em 14/03/2025 - 13h51 ) twitter

Passageiro agride covardemente funcionário da United em Dulles, Washington Reprodução vídeo Ama Deisel

Um passageiro violento agrediu covardemente um funcionário da United Airlines no Aeroporto Internacional Dulles, em Washington.

Segundo relatos, o funcionário acompanhava o desembarque do voo que acabara de chegar no portão D12. Passageiros desembarcavam, enquanto o integrante da United se preparava para embarcar as pessoas que tomariam o voo seguinte.

Angry guy at Dulles airport tries to get on a fully booked plane and knocks out the flight agent. Lol #nova #dullesairport pic.twitter.com/zNvJ1N3I4r — Ama Deisel (@amar3455) March 13, 2025

Foi quando, sem motivo aparente, um homem que aguardava o embarque se aproximou como quem quisesse acessar a aeronave e desferiu um soco no funcionário da companhia aérea.

A violência do golpe deixou o colaborador da United inconsciente. Seguranças foram chamados e o agressor foi detido. A vítima precisou ser socorrida pelo Serviço Médico do aeroporto e levada a um hospital.

De acordo com o View from the Window, o passageiro foi até o agente de embarque no portão D12, aparentemente planejando embarcar enquanto o voo anterior estava desembarcando — dizendo coisas como “quem quer levar o primeiro?” e ​​então deu um soco forte o suficiente no agente para derrubá-lo.

Não está claro se o agressor estava embriagado, como alguns relataram, e o que exatamente desencadeou o ato covarde e violento.

