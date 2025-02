A arte do grão a grão se transforma em pão Projeto capacita jovens de baixa renda para atuar na panificação Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 22/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/01/2025 - 02h00 ) twitter

De Grão em Pão - Fundação Bunge Foto cedida - Fundação Bunge

Segundo a Associação Brasileira da Indústria da Panificação e Confeitaria (Abip), há 140 mil vagas abertas para trabalhar em padarias no Brasil como padeiros, salgadeiros e confeiteiros.

Em mais uma edição do “De Grão em Pão”, curso gratuito oferecido pela Fundação Bunge, jovens de baixa renda terão a oportunidade de aprender a arte da panificação e confeitaria.

As inscrições estão abertas até o dia 29 de janeiro. Jovens entre 18 e 29 anos podem se inscrever para as novas turmas em cinco cidades: São Paulo (SP), Duque de Caxias (RJ), Recife (PE), Brasília (DF) e Belo Horizonte (MG).

Após a conclusão do curso, os alunos serão encaminhados para trabalhar em padarias próximas às suas residências.

“Com o De Grão em Pão, atuamos em duas importantes frentes. De um lado, conseguimos preparar jovens em situação de vulnerabilidade social para atuar em um mercado em forte crescimento no país, apoiando-os na conquista do primeiro emprego no ramo. De outro, ajudamos a suprir um desafio do setor de panificação, que é a falta de profissionais qualificados”, explicou Cláudia Buzzette Calais, diretora-executiva da Fundação Bunge.

Confira no link abaixo mais informações sobre o projeto.

Fundação Bunge

O “De Grão em Pão” é realizado em parceria com o Senai, a Fundação Wadhwani, a Harald Chocolates, o Sindicato dos Industriais de Panificação e Confeitaria de São Paulo (Sampapão), o Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado de Pernambuco, a Associação dos Industriais de Panificação de Pernambuco, o Sindicato das Indústrias de Alimentos e Bebidas da Baixada Fluminense (Simapan), o Sindicato e Associação Mineira da Indústria de Panificação (Amipão) e o Sindicato das Indústrias de Alimentação de Brasília (SIAB).

A Bunge é líder mundial no processamento de sementes oleaginosas e na produção e fornecimento de óleos e gorduras vegetais especiais.