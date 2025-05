Entidades reforçam compromisso com a segurança alimentar após confirmação do 1º caso de gripe aviária A granja fica em Montenegro, na região metropolitana, e governo alerta que doença não é transmitida pelo consumo de carne de aves nem de ovos Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 16/05/2025 - 13h16 (Atualizado em 16/05/2025 - 13h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Brasil confirma primeiro caso de influenza aviária em granja comercial ABC do ABC

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e a Associação Gaúcha de Avicultura (ASGAV) reforçaram compromisso com a segurança alimentar após confirmação do primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial no Brasil.

A granja fica em Montenegro, na região metropolitana de Porto Alegre. O governo alerta que doença não é transmitida pelo consumo de carne de aves nem de ovos.

As entidades destacaram, em nota, a total transparência do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), em parceria com a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) do Rio Grande do Sul, em relação à identificação, comunicação e contenção da situação, que é pontual.

A ABPA e a ASGAV estão dando apoio ao MAPA e à Seapi neste processo.

‌



Todas as medidas necessárias para o controle da situação foram adotadas rapidamente, e o monitoramento da situação segue sob a supervisão dos órgãos governamentais.

As entidades também confiam na agilidade das ações que serão tomadas pelo Ministério e pela Secretaria em todos os níveis, de forma que qualquer impacto decorrente da situação seja resolvido no menor prazo possível.

‌



Por fim, a ABPA e a ASGAV lembram que a situação atual — assim como qualquer outro caso de enfermidade em aves — não representa qualquer risco ao consumidor final.

As amostras da granja foram coletadas no dia 12 de maio na granja após uma suspeita e encaminhadas ao Laboratório Federal de Diagnóstico Agropecuário, em Campinas (SP), que confirmou hoje o diagnóstico de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (H5N1).

‌



O Serviço Veterinário Oficial do Rio Grande do Sul (SVO-RS) iniciou as ações previstas no Plano Nacional de Contingência de Influenza Aviária, com o isolamento da área em Montenegro e a eliminação das aves restantes, para que fosse iniciado o protocolo de saneamento da granja.

Uma investigação complementar será realizada em um raio inicial de 10 km da área do foco, além de ser avaliado o vínculo com outras propriedades.

A mortalidade de aves no Zoológico de Sapucaia do Sul, que está fechado para visitação, também foi atendida, e a Seapi aguarda o resultado do sequenciamento.

O SVO-RS reforça que o consumo de carne de aves e ovos armazenados em casa ou adquiridos em pontos de venda é seguro, uma vez que a doença não é transmitida por meio do consumo. A população pode se manter segura, sem qualquer restrição ao consumo desses produtos.

A Influenza Aviária, também conhecida como gripe aviária, é uma doença viral altamente contagiosa que afeta principalmente aves silvestres e domésticas, podendo também acometer humanos, embora o risco seja baixo.

Entre os principais sintomas apresentados pelas aves estão: dificuldade respiratória, secreção nasal ou ocular, espirros, incoordenação motora, torcicolo, diarreia e alta mortalidade.

A Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul fornecerá mais detalhes em breve, durante uma entrevista coletiva em Porto Alegre.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp