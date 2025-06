Agro impulsiona crescimento de 1,9% no PIB paulista nos primeiros quatro meses de 2025 Setor agropecuário lidera expansão econômica e representa mais de 40% das exportações do estado Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 27/06/2025 - 20h04 (Atualizado em 27/06/2025 - 20h04 ) twitter

Guilherme Piai, Secretário de Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo, presidente do Conseagri (Conselho de Secretários de Agricultura) e produtor rural Foto cedida: Secretaria de Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo

O Produto Interno Bruto (PIB) do Estado de São Paulo cresceu 1,9% nos primeiros quatro meses de 2025 em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados da Fundação Seade.

O avanço foi puxado principalmente pelo setor agropecuário, que registrou alta expressiva de 7,8%, e pelo setor de serviços, que cresceu 3,1%.

“São Paulo possui uma das agropecuárias mais modernas do mundo, com destaque para a produção de cana-de-açúcar, pecuária, grãos e suco de laranja, que são motivo de orgulho para o Brasil e para o mercado global”, afirmou Guilherme Piai, secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo.

O agro paulista também lidera a pauta de exportações do estado, representando 40,6% do total embarcado nos primeiros cinco meses de 2025. Entre os principais produtos exportados estão o complexo sucroalcooleiro (24,3%), carnes (14%), soja (11,7%), sucos (11,5%) e produtos florestais (11,4%), segundo dados da Agência Paulista de Tecnologias do Agronegócio.

“Com muito trabalho, continuamos avançando positivamente com a economia de São Paulo. O crescimento do PIB paulista nos primeiros quatro meses do ano mostra que estamos na direção certa. Persistiremos neste caminho para que 2025 continue garantindo muitas oportunidades para os paulistas no mercado de trabalho e para quem deseja empreender em nosso estado, com mais atração de investimentos”, disse o governador Tarcísio de Freitas.

