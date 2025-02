Saiba por que o preço dos ovos subiu nos últimos dias Setor aponta milho mais caro, custos de embalagens e onda de calor para o reajuste Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 18/02/2025 - 12h52 (Atualizado em 18/02/2025 - 13h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Brasil ovos Revista Oeste - Agronegócio/Revista Oeste - Agronegócio

E não é que sobrou para as galinhas toda a polêmica envolvendo a alta no preço dos ovos… O assunto tem sido destaque na imprensa desde a semana passada.

A entidade que representa o setor, a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), reforçou hoje que a alta nos preços dos ovos é uma situação sazonal, comum no período que antecede e ocorre durante a Páscoa, quando há uma substituição do consumo de carnes vermelhas por proteínas brancas e ovos.

A ABPA destaca ainda que os custos de produção acumularam uma alta nos últimos oito meses, com elevação de 30% no preço do milho e mais de 100% nos custos de insumos de embalagens. Ao mesmo tempo, as temperaturas históricas têm impacto direto na produtividade das aves, o que afeta a oferta de produtos.

Apesar do aumento nas exportações de ovos, isso não interfere na oferta interna, já que elas representam menos de 1% das 59 bilhões de unidades que deverão ser produzidas este ano. Isso deve gerar um consumo per capita de 272 unidades anuais – mais de 40 unidades acima da média mundial de consumo.