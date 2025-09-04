Belém enfrenta desafio ambiental crítico às vésperas da COP 30 Cidade-sede da cúpula climática global convive com mais de 100 pontos de descarte irregular de entulho e precisa alinhar setor da construção às metas de sustentabilidade Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 04/09/2025 - 09h00 (Atualizado em 04/09/2025 - 09h16 ) twitter

Entulho de hoje, solo degradado de amanhã: especialistas defendem que a construção civil assuma papel de protagonista no combate ao descarte irregular Foto cedida: Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição (Abrecon)

A realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30) em Belém, entre 10 e 21 de novembro de 2025, coloca a Amazônia no centro do debate global sobre clima e sustentabilidade.

Com investimentos bilionários em mobilidade, saneamento e infraestrutura, a cidade se prepara para receber lideranças mundiais, além de estruturas como a Casa Brasil Pará 2025, espaço para debates e exposições.

Porém, a capital paraense enfrenta um desafio que ameaça o simbolismo ambiental do evento: mais de 100 pontos críticos de descarte irregular de entulho e lixo, segundo a Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição (Abrecon).

O problema reflete um cenário nacional preocupante: o Brasil gera mais de 106 milhões de toneladas de resíduos da construção civil por ano, mas apenas 25% é reciclado e entre 30% e 40% recebe destinação adequada, resultando em aproximadamente 64 milhões de toneladas descartadas de forma irregular.

‌



Rafael Teixeira, especialista em reciclagem e logística de resíduos da Abrecon Foto cedida: Abrecon

“O entulho descartado de forma criminosa hoje é a água contaminada e o solo degradado de amanhã. Belém tem a chance de mostrar que desenvolvimento urbano e preservação ambiental podem caminhar juntos, e a construção civil precisa liderar essa transformação,” disse Rafael Teixeira, especialista em reciclagem e logística de resíduos da Abrecon

Entre as soluções propostas para o setor estão planejamento de logística de resíduos, segregação de materiais recicláveis, uso de agregados certificados, rastreabilidade do entulho, capacitação de equipes e tecnologias digitais de gestão, além de iniciativas circulares e conscientização de usuários sobre destinação correta.

‌



Especialistas defendem que a COP 30 seja uma oportunidade para reforçar o papel do poder público na implementação de políticas de reciclagem e destinação adequada, garantindo benefícios ambientais e sociais duradouros.

