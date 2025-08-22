Chef brasileiro vence concurso e é eleito o Melhor Confeiteiro das Américas Hallyson Cezar conquista premiação internacional e leva o nome da confeitaria brasileira ao topo Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 22/08/2025 - 16h18 (Atualizado em 22/08/2025 - 16h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Chef pâtissier Hallyson Cezar, professor do Instituto de Desenvolvimento do Profissional da Confeitaria Foto cedida: Sampapão

O chef pâtissier Hallyson Cezar, professor do Instituto de Desenvolvimento do Profissional da Confeitaria (IDPC), mantido pelo Sampapão, acaba de ser eleito o Melhor Confeiteiro das Américas pela Confédération Internationale de la Pâtisserie, de la Boulangerie et de la Glacerie (CIPAN), um dos concursos mais prestigiados do setor.

Com uma trajetória inspiradora, iniciada em uma padaria de supermercado, Hallyson especializou-se em pães artesanais, fermentação natural, pâtisserie e viennoiserie. É egresso do curso técnico em panificação e confeitaria do próprio IDPC e formado em Gastronomia pela HOTEC.

‌



Hallyson Cezar chef pâtissier, professor do IDPC Foto cedida: Sampapão

Agora como docente, celebra o reconhecimento como coroação de sua dedicação e um marco para a confeitaria nacional. “Trazer este prêmio para o Brasil e para o IDPC é a realização de um sonho”, afirma o chef.

Para Rui Gonçalves, presidente do Sampapão, a conquista evidencia o compromisso da instituição com a excelência e projeta a confeitaria profissional brasileira no cenário internacional.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp