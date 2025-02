Concessionárias de rodovias de SP ampliam infraestrutura de compostagem Ações sustentáveis para transformar resíduos orgânicos em biofertilizantes Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 03/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/02/2025 - 02h00 ) twitter

Concessionárias de rodovias ampliam projeto de compostagem Foto cedida: Ecopistas/Ecovias

Ecovias e a Ecopistas, concessionárias do Sistema Anchieta-Imigrantes e do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, inauguraram uma nova área de compostagem no Viveiro de Mudas.

Essas empresas, que administram as principais rodovias de São Paulo, estão investindo em ações sustentáveis. Elas transformam resíduos orgânicos — principalmente de seus restaurantes corporativos — em adubo e biofertilizantes, que são usados no cultivo de novas mudas em suas hortas.

Esses adubos e biofertilizantes naturais melhoram o solo, proporcionando hortaliças frescas, como alface e couve, que logo estarão disponíveis no refeitório da companhia. Essa iniciativa une sustentabilidade e agro, trazendo os benefícios do campo para o ambiente urbano.

Além disso, o processo contribui para a redução das emissões de gases de efeito estufa.

Com uma média mensal de 171 litros em 2024, a meta é alcançar 205 litros, além de reduzir o tempo de compostagem e promover maior engajamento e conscientização entre os colaboradores.

“Nossa composteira funciona em um ambiente com pouco oxigênio, o que significa que a produção de biofertilizante é mais lenta e depende diretamente da temperatura ambiente, com temperaturas mais altas acelerando a decomposição e aumentando a produção”, explicou Diego Furtado, Coordenador de Sustentabilidade da Ecovias e Ecopistas.

As concessionárias buscam otimizar o processo de compostagem para aumentar em 20% a produção de biofertilizantes até o final do ano.

“Acreditamos que ações como estas são fundamentais para promover um futuro mais sustentável e demonstrar o nosso compromisso com a preservação do meio ambiente”, disse Diego.

