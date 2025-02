Cultivo de bucha vegetal no Paraná se expande como alternativa sustentável Maringá lidera a produção com 66,3% da produção Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 22/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/02/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Produção de bucha vegetal no Paraná Foto cedida : Paulo Andrade/Deral

A bucha vegetal nasce de uma planta trepadeira, e seus frutos secos fornecem uma fibra amplamente utilizada, especialmente como esponja de banho e para limpeza doméstica. Seus benefícios, no entanto, não param por aí: ela também pode ser usada como isolante acústico e térmico. Por ser biodegradável e reciclável, é considerada uma opção mais sustentável em relação às esponjas sintéticas.

“Respeitadas as recomendações dos médicos dermatologistas e sendo um produto ecológico por natureza, a bucha vegetal é cultivada comercialmente em nosso estado e, mesmo à margem das grandes atividades da agropecuária, tem sua importância singular, especialmente na agricultura familiar”, afirmou o engenheiro agrônomo Paulo Andrade.

Atualmente, a bucha vegetal é produzida em 104 hectares de 41 municípios do Paraná, resultando em 2,3 milhões de unidades. A principal região de cultivo está em torno de Maringá, no Noroeste do estado, responsável por 66,3% da produção. A segunda maior área de cultivo está em Londrina, no Norte, com 20,4% da produção.

O município de Marialva se destaca, com 30 hectares de cultivo que resultaram em 800 mil unidades, avaliadas em R$ 1,9 milhão no Valor Bruto de Produção (VBP). Os municípios de Floraí e São Jorge do Ivaí, cada um com 10 hectares, produziram 250 mil unidades e geraram VBP de R$ 580 mil cada.