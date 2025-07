Embrapa desenvolve fertilizante sustentável para jardins urbanos a partir de resíduos de aves Novo insumo granulado usa cama de aviário como matéria-prima e é fácil de aplicar Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 13/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/07/2025 - 02h00 ) twitter

Fertilizante sustentável da Embrapa feito com cama de aviário para jardins urbanos Foto cedida: Vinicius Benites

A Embrapa Solos (RJ) criou um fertilizante organomineral inovador voltado a quem cultiva plantas em vasos e jardins urbanos, com uma proposta dupla: facilitar o cuidado com plantas e dar um destino sustentável à cama de aviário — resíduo gerado pela criação de aves e considerado um passivo ambiental.

Com liberação lenta, embalagem reciclável e odor controlado, o produto já passou por testes laboratoriais e teve excelente aceitação entre potenciais consumidores.

Produzido a partir da mistura entre o resíduo orgânico e fontes minerais balanceadas, o fertilizante é fácil de usar, evita o desperdício de nutrientes e se encaixa na Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Agora, a Embrapa busca parcerias com empresas para viabilizar a produção em escala e levar o produto ao mercado com o selo de tecnologia da instituição.

