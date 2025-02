Exportações de carne de frango alcançam o maior índice da série histórica O aumento em janeiro foi de 9,4% em relação ao mesmo mês no ano passado Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 10/02/2025 - 14h03 (Atualizado em 10/02/2025 - 14h18 ) twitter

Exportações de carne de frango Foto cedida - Abpa

As exportações brasileiras de carne de frango - in natura e processados - totalizaram 443 mil toneladas em janeiro, um aumento de 9,4% em relação ao mesmo mês do ano passado. É o maior volume embarcado na série histórica para o mês, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

A China é o nosso principal destino das exportações. Foram 44,3 mil toneladas do produto em janeiro, 15% a mais em relação ao ano anterior.

“A China, as Filipinas e outros mercados têm mantido fluxo relevante positivo de importações do produto brasileiro, reforçando perspectivas positivas quanto ao comportamento destes mercados ao longo do ano. Para o próximo mês são esperados resultados positivos de outros mercados com avanços recentes, como é o caso do México, com a renovação do programa de segurança alimentar que influenciou positivamente a compra de produtos brasileiros”, avaliou o presidente da ABPA, Ricardo Santin.

ABPA © Mario castello Foto cedida - ABPA - Mario Castello

O maior estado exportador, o Paraná, embarcou 180,7 mil toneladas em janeiro, um aumento de 8,9%, seguido por Santa Catarina, com 94,2 mil toneladas, alta de 3,9%.

A receita gerada pelas exportações chegou a US$ 826,4 milhões, número 20,9% maior que o resultado obtido no mesmo período do ano passado, com US$ 683,6 milhões.