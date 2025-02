Pioneira na locação de equipamentos passa a ser empresa B A Mills recebeu a certificação que avalia critérios como governança, impacto ambiental e social, práticas de transparência e responsabilidade Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 28/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/01/2025 - 12h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Carregadeiras usadas no transporte de biomassa em usinas de cana-de-açúcar Foto cedida - Mills

Uma das empresas de locação de equipamentos no Brasil, a Mills, recebeu uma certificação que avalia critérios como governança, impacto ambiental e social, práticas de transparência e responsabilidade.

Ao se tornar companhia certificada, ela passa a integrar uma comunidade global que compartilha altos padrões de desempenho social, ambiental e de governança.

O selo foi concedido pela organização internacional B Lab.

‌



Dia da certificação - Empresa B Foto cedida - Mills

“Desde o começo, ao investir na formação dos primeiros montadores e oficializar algumas práticas em 1992 no nosso código-fonte, acreditamos que propósito e negócio andam juntos e se fortalecem. Isso cria um ciclo virtuoso, em que o futuro não é algo que simplesmente esperamos, mas algo que construímos com cada decisão e ação. Transformar vidas, cuidar do meio ambiente e gerar valor são princípios que nos definem”, disse Sergio Kariya, CEO da Mills.

A empresa trabalha com um modelo de negócio circular. Ao alugar máquinas, amplia a eficiência dos

‌



equipamentos, minimiza desperdícios e impactos ambientais.

Além disso, investiu na eletrificação de frotas - com plataformas elevatórias elétricas e híbridas do setor.

‌



E já deu início na transição energética das filiais para energia limpa e renovável e utiliza biocombustíveis na operação. Desenvolveu laboratórios de eletrônica, que propicia o reaproveitamento de componentes e redução de custos, chegando a mais de R$ 10 milhões de saving em 2023.

Lançou ainda uma calculadora de carbono pioneira para os clientes. As ações não param por aí. Ainda atuam na área social com bolsas para jovens.

“Ver a dedicação e o comprometimento em todo o processo foi muito gratificante e um exemplo de postura para uma empresa de capital aberto que busca utilizar toda sua força econômica para a geração do triplo impacto (econômico, social e ambiental)”, pontuou Rodrigo Gaspar, co-CEO Sistema B, Brasil.