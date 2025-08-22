Ranch Sorting abre disputas esportivas no Barretão com show de técnica e velocidade Duplas mineiras e baianas se destacam no Ranch Sorting e garantem vaga na final da modalidade Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 22/08/2025 - 07h59 (Atualizado em 22/08/2025 - 07h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os mineiros João Paulo Caixeta e Paulo Henrique da Silva Mesquita Foto cedida: Alberto Gonzaga

As competições esportivas da 70ª Festa do Peão de Barretos foram abertas ontem à noite na Arena do Parque do Peão.

As provas eliminatórias do Ranch Sorting reuniu 330 duplas. O Ranch Sorting é uma modalidade praticada em duplas, em que os cavaleiros devem apartar e conduzir um grupo de 10 bois numerados de um curral para outro, um de cada vez e na ordem correta, em menor tempo possível.

As 20 melhores nas categorias Aberta e Amador garantiram vaga para a grande final.

Na Categoria Aberta, o destaque ficou para a dupla mineira João Paulo Caixeta (Patos de Minas-MG) e Paulo Henrique da Silva Mesquita (Bom Despacho-MG).

‌



“Estar aqui no Barretão é uma emoção inexplicável. Deus me abençoou junto com esse irmão. Estou sem palavras”, afirmou dedicando a conquista da noite à esposa", disse Caixeta

Eles foram os vencedores da noite com o tempo de 28.044 e na somatória geral 52.258.

‌



“Nada igual estar aqui no buraco do Barretão. A pressão sempre existe, muito obrigado Deus e meu parceiro João por essa vitória”, comentou Mesquita.

Na Categoria Amador, os vencedores da noite foram os baianos Pedro Gesteira Lima Marques e Nivaldo dos Santos Viana.

‌



Os baianos Pedro Gesteira Lima Marques e Nivaldo dos Santos Viana Foto cedida: Alberto Gonzaga

“É muita adrenalina. Fomos a primeira dupla a se apresentar, já que tínhamos o 10º tempo. E graças a Deus fizemos uma boa passada e lideramos do início ao fim da noite”, afirmou Nivaldo Viana.

Eles entraram na disputa da noite em 10º lugar na classificação e garantiram a melhor nota.

Na somatória, a dupla está na segunda posição, atrás da dupla Eros Furlan de Matteo e Yasmim Furlan de Matteo, de Rio Claro-SP.

A partir das 8h desta manhã, acompanhe ao vivo as classificatórias de mais uma etapa do Ranch Sorting pelo link abaixo.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp