Sabores do Rancho completa 16 participações na Expointer com laticínios artesanais Agroindústria familiar de Estância Velha aposta em qualidade, tradição e turismo rural para conquistar público na maior feira gaúcha Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 17/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Família de Estância Velha transforma leite em tradição e sabor na Expointer Foto cedida: Fernando Dias/Ascom Seapi

A agroindústria familiar Sabores do Rancho Laticínios Artesanais, de Estância Velha (RS), participa pela 16ª vez consecutiva da Expointer, que acontecerá de de 30 de agosto a 7 de setembro, em Esteio.

Reconhecida pela produção de queijos coloniais, iogurtes e sorvetes artesanais, a empresa integra o Pavilhão da Agricultura Familiar, que neste ano reúne um número recorde de 456 expositores.

Fundada em 2009 por Rafaela Jacobs e Eduardo Blauth, a Sabores do Rancho mantém um rebanho de vacas Jersey criado em manejo cuidadoso e alimentação balanceada.

A produção diária gira em torno de 250 litros de leite, transformados em produtos sem aditivos químicos, como o sorvete de ricota com goiabada, destaque entre os visitantes.

‌



Com o Selo Arte concedido pelo Ministério da Agricultura e prêmios estaduais, a agroindústria aposta na proximidade com o consumidor como diferencial.

Sabores do Rancho: uma história de família e qualidade na Expointer Foto cedida: Fernando Dias/Ascom Seapi

‌



Além das vendas em feiras e eventos, a família realiza o “Café do Rancho”, atividade de turismo rural mensal que oferece degustações e experiências no campo.

“Mais do que vender, queremos proporcionar uma experiência sensorial que desperte memórias afetivas e valorize a agricultura familiar”, afirmou Rafaela Jacobs.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp