Tradição e qualidade das melhores safras de feijão direto para o seu prato A Kicaldo seleciona os melhores grãos no Brasil e no exterior para garantir frescor e sabor em cada refeição Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 14/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/05/2025 - 02h00 ) twitter

Combinação perfeita: Arroz com feijão Revista Bula

Se tem um prato que não pode faltar na mesa dos brasileiros, é o tradicional arroz com feijão.

Muita gente não abre mão dessa combinação nem no almoço, nem no jantar — e com razão: além de saborosa, ela é extremamente nutritiva.

O artigo abaixo fala um pouco sobre esse vínculo histórico e cultural entre os brasileiros e esses dois grãos:

O Mundo Agro também já destacou a expansão de uma das principais indústrias do setor, com foco em inovação e sustentabilidade:

Estive no primeiro dia do Festival APAS Show, que acontece até o dia 15 de maio, no Expo Center Norte, e aproveitei para conversar com Maurício Bortolanza, diretor de Novos Negócios da Kicaldo.

Mauricio Bortolanza, diretor de novos negócios da Kicaldo Foto: arquivo pessoal

Mundo Agro: Arroz e feijão não podem faltar na mesa do brasileiro. Qual é o seu preferido?

Maurício Bortolanza: O meu preferido é o feijão vermelho da Kicaldo, que é de safras argentinas. Ele dá um caldo muito gostoso.

Mundo Agro: A relação com o varejo é importante, como vocês fazem aqui na feira, mas com os fornecedores, produtores é fundamental, não?

Maurício Bortolanza: A gente tem uma carteira de produtores que nos atende há muito tempo. O feijão carioca, que é o mais vendido do Brasil, tem basicamente quatro safras, então há produção o ano todo. Os dois maiores estados produtores são Paraná e Minas Gerais. O feijão preto também tem uma produção grande no Paraná, mas recebemos bastante da Argentina. Já o feijão branco e o vermelho são todos importados da Argentina, porque o Brasil produz muito pouco dessas variedades.

