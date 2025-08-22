Trios de Minas Gerais garantem vaga na final do Team Penning Competição tradicional de rodeio desafia cavaleiros a separar e conduzir bois em tempo cronometrado Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 22/08/2025 - 10h00 (Atualizado em 22/08/2025 - 10h00 ) twitter

Gyordanna Medeiros, Alceu Melo Carneiro e Túlio Goulart Soares Foto cedida: Alberto Gonzaga

Trios de cavaleiros de Minas Gerais se destacaram no Team Penning, modalidade tradicional de rodeio em que os competidores devem separar e conduzir bois de um grupo maior para um ponto específico dentro de um tempo limitado.

Abrindo as provas no dia 21 de agosto, a etapa Soma 11 foi concluída com a apartação dos animais no menor tempo pelo trio formado por Gyordanna Medeiros, Alceu Melo Carneiro e Túlio Goulart Soares, das cidades de Passos, Pratápolis e Carneirinho. Eles registraram 21,365 segundos, liderando a etapa com 47,982 pontos na soma geral e garantindo vaga na final da competição.

Otávio Augusto Porto Ferreira, Gustavo Andrade de Oliveira e Douglas Meira da Silva Foto cedida: Alberto Gonzaga

Na Soma 6, o destaque foi o trio Otávio Augusto Porto Ferreira, Gustavo Andrade de Oliveira e Douglas Meira da Silva, com o tempo de 22.508. Os competidores são de Nova Ponte-MG, Campina Verde-MG e Inhaúma-MG.

