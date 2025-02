Silvio Almeida presta depoimento e deve ser indiciado por importunação sexual

Silvio Almeida presta depoimento e deve ser indiciado por importunação sexual Defesa diz que investigação está sob sigilo, mas que em breve ‘todos saberão a verdade Natália Martins|Natália MartinsOpens in new window 25/02/2025 - 20h16 (Atualizado em 25/02/2025 - 21h00 ) twitter

Sílvio de Almeida pode ser indicado por importunação sexual Antônio Cruz/Agência Brasil

O ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, depôs por duas horas e meia nesta terça-feira (25). O depoimento só foi marcado após investigadores ouvirem pelo menos três supostas vítimas de Almeida e testemunhas ligadas a elas. Para fontes ouvidas pelo blog, tudo indica que Silvio Almeida será indiciado por importunação sexual.

Apesar da dificuldade em juntar provas materiais, os relatos de vítimas que nem se conhecem demonstram um padrão na abordagem do ex-ministro em momentos em que assediaria as vítimas e dão peso ao caso. Segundo fontes na corporação, há muita compatibilidade nas histórias contadas.

A defesa de Silvio Almeida tentou adiar o depoimento desta terça-feira. Sem sucesso, pediu, em cima da hora, para mudar o endereço do local da oitiva. Ele seria ouvido dentro da Superintendência da PF em São Paulo, de maneira online, pela delegada que conduz o caso, que fica em Brasília.

Hoje a defesa avisou à PF que Almeida estava na capital. O ex-ministro chegou cedo ao prédio. O depoimento marcado para as 14h, no entanto, demorou para começar porque a sala não estava preparada para a oitiva.

‌



Silvio Almeida respondeu às perguntas feitas pela delegada de 15h às 17h30, e saiu sem falar com a imprensa, que aguardava do lado de fora do prédio.

A defesa de Silvio Almeida não quis se pronunciar, alegando que o inquérito está sob sigilo, mas que em breve “todos saberiam a verdade”. A PF está às vésperas de finalizar o inquérito.

