Luis Eduardo Alves Pifano é nomeado desembargador do Tribunal de Justiça de MG Pifano foi escolhido a partir da lista tríplice encaminhada pelo presidente do TJMG R7 Planalto|Do R7 27/05/2025 - 19h55 (Atualizado em 27/05/2025 - 19h55 )

Luís Eduardo Alves Pifano é advogado de carreira Euler Junior/TJMG

O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões de Almeida, no exercício das funções de governador, oficializou nesta terça-feira (27) a nomeação do advogado Luís Eduardo Alves Pifano para o cargo de desembargador do TJMG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais).

Pifano foi escolhido a partir da lista tríplice encaminhada pelo presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos Corrêa Junior. Também estavam na lista os advogados Hermes Vilchez Guerrero e Fábio Vieira da Silveira

A vaga destinada ao novo desembargador é referente ao quinto constitucional da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), dispositivo que garante que 20% das vagas nos tribunais sejam preenchidas por membros do Ministério Público e da advocacia.

“A nomeação do advogado Luis Eduardo Pifano como novo desembargador do Tribunal de Justiça, pelo Quinto Constitucional, ressalta a importância dessa ferramenta essencial para renovar e fortalecer o Tribunal de Justiça”, disse o governador em exercício.

“A presença de representantes da advocacia e do Ministério Público na corte contribui com diferentes vivências profissionais, ampliando a pluralidade de perspectivas e contribuindo para uma atuação diversa, democrática e justa por parte dos magistrados mineiros”, completou Almeida.

