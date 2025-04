Mário de Andrade: O Turista Aprendiz recria viagem do escritor pelo Amazonas Filme terá debate com o diretor Murilo Salles nesta quinta-feira (3) no Liberty Mall R7 Planalto|Do R7, em Brasília 03/04/2025 - 18h49 (Atualizado em 03/04/2025 - 18h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sessão Debate do filme Mário de Andrade, o turista aprendiz Divulgação

A trajetória de um dos maiores escritores brasileiros ganhou vida no cinema com a estreia nacional de Mário de Andrade: O Turista Aprendiz, dirigido por Murilo Salles. A produção revisita as anotações feitas pelo autor durante sua jornada pelo rio Amazonas em 1927, período anterior à publicação de Macunaíma, sua obra mais emblemática.

Nesta quinta-feira (3), o próprio Murilo Salles participa de uma sessão seguida com um debate, mediado por Érika Bauer. O encontro está marcado para 20h, no Cine Cultura, do Liberty Mall, em Brasília.

No filme, a narrativa se desenvolve dentro da mente do escritor, mesclando memórias e ficção. Rodrigo Mercadante interpreta Mário de Andrade, acompanhando sua travessia amazônica em meio à concepção do personagem Macunaíma.

A ideia do diretor Murilo Salles foi criar uma abordagem que ultrapassasse o biográfico. Assim, o filme mostra um olhar sobre a criação artística e o impacto da obra de Mário de Andrade na construção da identidade cultural brasileira.

‌



Ficção e documentário

O contraste entre sua formação erudita, influenciada pela cultura francesa em São Paulo, e o Brasil profundo que encontrou na viagem se desdobra em diferentes camadas narrativas.

Um detalhe sobre o filme: a obra combina elementos ficcionais e documentais, explorando o pensamento de Mário sobre cultura e identidade nacional. Claro, com a influência modernista, o que reflete a proposta estética, recriando visualmente as inquietações do autor.

O filme também aborda o tom irônico presente nas observações de Mário sobre o Brasil. Essas reflexões, amadurecidas ao longo dos anos, resultaram na publicação do livro O Turista Aprendiz em 1943, dezesseis anos após sua viagem.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.