Neta de Lula entra na briga das tarifas e critica Trump: 'É uma guerra contra o povo brasileiro' Influenciadora, Bia Lula diz que o Brasil está sendo punido por afirmar sua soberania e manter o Pix gratuito R7 Planalto|Do R7, em Brasília 22/07/2025 - 20h28 (Atualizado em 22/07/2025 - 20h28 )

Bia Lula diz que Trump 'declarou guerra' contra o bolso do brasileiro Reprodução/Instagram - @bialula

A influenciadora Maria Beatriz da Silva Sato Rosa, conhecida nas redes como Bia Lula, neta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, publicou um vídeo em tom de denúncia sobre a tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos a produtos brasileiros.

A medida, anunciada por Donald Trump, reacendeu tensões comerciais e políticas entre os dois países. Em uma gravação que viralizou nas plataformas digitais, Bia Lula acusou o presidente norte-americano de declarar “guerra econômica” contra o Brasil.

“Trump volta ao poder e declara guerra econômica contra nós. 50% de tarifa. Sabe o que isso significa? É o seu alimento mais caro, é o seu emprego em risco, é a sua vida mais difícil”, afirmou.

A jovem destacou que a medida atinge diretamente os trabalhadores brasileiros e associou a decisão à postura do atual governo em defesa da soberania nacional. “Eles estão atacando você, trabalhador brasileiro”, disse.

Em seguida, conectou o episódio com a manutenção do Pix gratuito no país: “Sabe quem está defendendo o Pix agora? Quem está enfrentando Trump para manter ele gratuito? É o Lula, porque Bolsonaro já teria entregado tudo de bandeja para os americanos.”

Veja a postagem:

A influenciadora também criticou a oposição interna e sugeriu que a reação dos Estados Unidos tem ligação com o avanço das investigações no Brasil sobre ações consideradas entreguistas no passado.

Em tom político e emocional, Bia concluiu com uma mensagem de resistência popular. “Eles podem até ter muito dinheiro, podem até ter muito poder, mas eles não têm o que nós temos, o amor pelo nosso país, o amor pelo nosso povo. Somos resistência, somos Brasil.”

