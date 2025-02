Saiba em que o Brasil vai apostar durante uma das maiores feiras de turismo do mundo Proposta do país na 45ª Feira Internacional de Turismo é promover destinos menos explorados e diversificar a experiência dos visitantes R7 Planalto|Do R7, em Brasília 21/01/2025 - 19h38 (Atualizado em 21/01/2025 - 19h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lençóis Maranhenses são reconhecidos pela UNESCO Ministério do Turismo/Divulgação/Ministério do Turismo/Divulgação

Entre esta quarta-feira (22) e o próximo domingo (26), o Brasil participará da 45ª edição da Feira Internacional de Turismo (FITUR), que este ano será realizada em Madri, na Espanha. Pela primeira vez, o país foi escolhido como parceiro oficial do evento.

O Brasil apostará em promover destinos menos explorados, principalmente no Norte e Nordeste. Em seu estande, o país terá experiências imersivas, apresentações culturais e rodadas de negócios. Os visitantes terão a chance de explorar paisagens amazônicas e do Pantanal e vivenciar o carnaval e a gastronomia.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Entre os destaques está a Rota das Emoções, roteiro que atravessa os estados do Ceará, Piauí e Maranhão. Esse percurso oferece paisagens como os Lençóis Maranhenses, o Delta do Parnaíba e as praias de Jericoacoara.

Na sexta-feira (24), às 13h, a culinária brasileira será apresentada com destaque para pratos típicos do Pará.

‌



Mercados turísticos e COP30

O Brasil também aproveitará a feira para fortalecer relações comerciais com mercados estratégicos da Europa. A sustentabilidade ganha ainda mais relevância com a proximidade da COP30, que será realizada em Belém (PA) este ano.

“Estamos no centro de uma das maiores feiras da Europa, aproveitando essa oportunidade para mostrar o quanto o Brasil tem a oferecer, seja pela exuberante biodiversidade, seja pela cultura vibrante e culinária rica”, apontou Marcelo Freixo, presidente da Embratur.

Décio Lima, presidente do Sebrae, ressaltou a importância da participação do Brasil na FITUR como forma de promover suas riquezas no mercado internacional. “O turismo está mostrando sua força. Estimamos que, neste verão, o setor gere R$ 157 bilhões para a economia do país, com grande parte dos serviços provenientes de pequenos negócios. Hoje, 97,4% das 1,78 milhão de empresas do setor de turismo no Brasil são pequenas.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.