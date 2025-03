343 de turcos foram presos durante protestos contra a prisão do prefeito de Istambul Record News|Do canal Record News no YouTube 22/03/2025 - 19h30 (Atualizado em 23/03/2025 - 18h01 ) twitter

Pelo menos 343 pessoas foram detidas na Turquia durante protestos no país. Manifestantes entraram ontem (21) no terceiro dia de protestos contra a prisão do prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, principal rival político do presidente, Recep Tayyip Erdogan.

