7 das 10 rodovias mais mortais do Brasil apresentam problemas

Um levantamento da Confederação Nacional do Transporte indica que sete das 10 rodovias federais mais mortais do Brasil apresentam problemas de infraestrutura. De acordo com a CNT, essas vias são consideradas regulares, mas "estão à beira de uma deterioração mais severa", o que exige manutenção urgente. Para entender melhor esse cenário, conversamos agora com Marcus Quintella, diretor da FGV Transportes.

