Aeroporto de Londres fecha após incêndio em estação de energia

O comando antiterrorismo de Londres assumiu as investigações para apurar as causas do incêndio que gerou um apagão e obrigou o aeroporto de Heathrow a cancelar todos os voos nesta sexta-feira (21). A Polícia Metropolitana de Londre disse, em um comunicado publicado no X nesta manhã, que a medida foi tomada devido ao local e ao impacto do incidente, embora não haja “atualmente nenhuma indicação de crime”.

