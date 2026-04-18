Brasil registra abertura de novos mercados para a agropecuária com Peru, Filipinas e Etiópia

O Brasil avançou na ampliação de novos mercados para a agropecuária , com a abertura de novas oportunidades comerciais no Peru , nas Filipinas e na Etiópia.



Em 2025, as exportações brasileiras do setor para o Peru superaram US$ 729 milhões (R$ 3,6 bilhões, na cotação atual), com destaque para produtos florestais, carne de frango, óleo de soja e café. Com a nova autorização, as autoridades aprovaram a exportação de sementes de pimenta produzidas no Brasil, incluindo variedades como dedo-de-moça, comari e cambuci.



Para as Filipinas, a abertura de mercado contempla a exportação de grãos secos de destilaria de milho , insumo utilizado principalmente na alimentação animal. Em 2025, o país importou mais de US$ 1,8 bilhão (R$ 8,9 bilhões, na cotação atual) em produtos agropecuários brasileiros.



Já na Etiópia, as negociações resultaram na liberação para a venda de diversos produtos do segmento de proteína animal. O acordo abrange carne bovina , suína e de aves, alimentos para animais de companhia, produtos lácteos, pescado, itens para alimentação animal, além da exportação de bovinos vivos destinados ao abate, engorda e reprodução, entre outros produtos.



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