Brasil suspende importação de cacau da Costa do Marfim

O governo brasileiro anunciou a suspensão imediata e temporária das importações de amêndoas fermentadas e secas de cacau provenientes da Costa do Marfim. A decisão foi tomada após uma avaliação que identificou potenciais riscos fitossanitários nas cargas destinadas ao Brasil.



