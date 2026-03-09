Logo R7.com
Brasil suspende importação de cacau da Costa do Marfim

Medida é imediata e temporária por causa de riscos fitossanitários

Agro Record News|Do R7

O governo brasileiro anunciou a suspensão imediata e temporária das importações de amêndoas fermentadas e secas de cacau provenientes da Costa do Marfim. A decisão foi tomada após uma avaliação que identificou potenciais riscos fitossanitários nas cargas destinadas ao Brasil.

