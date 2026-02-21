Brasil bate recordes de exportação de carne bovina
Abate cresceu mais de 13% no quarto trimestre de 2025, segundo dados do IBGE
O Brasil vem batendo recordes de exportação de carne bovina e a China segue como principal destino. As vendas para o país asiático permaneceram em alta em janeiro e movimentaram mais de US$ 650 milhões (cerca de R$ 3,36 bilhões).
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Com mercado aquecido por pagamento de salários, alta dos ovos chega a 28%
Item vinha de quedas seguidas no fim do ano passado; produtores enfrentam dificuldades para atender demanda
Casal investe na criação de galinha-d'angola para garantir o sustento da família
Produtores criam até 30 mil exemplares por ano para abastecer a capital do Piauí e outros estados brasileiros
Preços do feijão sobem no início do ano com menor oferta
Redução da produção e ritmo lento da colheita influenciam o comportamento do mercado
Produção de mel gera renda e protege abelhas no Distrito Federal
Clima do Distrito Federal favorece criação; são mais de três mil colmeias na região
Produtores de soja e milho seguem de olho nos trabalhos do campo
Negociações de soja permanecem em ritmo lento; em contrapartida, os valores do milho estão aquecidos no mercado
Carne suína se mantém mais competitiva em relação à bovina
Diferença entre os preços da carne de porco e de boi ultrapassa os R$ 9,00 por quilo
Mato Grosso aprova programa 'Passaporte Verde' para atender a exigências internacionais
Cadeias das carnes bovinas e bubalinas serão acompanhadas de ponta a ponta, desde o nascimento dos animais até o abate
Indicadores do etanol seguem firmes em São Paulo
Chuvas dificultaram o trabalho no campo e deram certo suporte aos preços
Lideranças do agronegócio mundial discutem mudanças climáticas e sustentabilidade em Brasília
Evento reúne grandes figuras do setor para debater produção sustentável e mudanças climáticas
Cooperativa produz 12 toneladas de mel por ano
Cooates é a única de Pernambuco com SIF; normas técnicas e bem-estar animal garantem a qualidade
Amor pelos animais transforma vida de menina autista no RN
Diagnóstico de autismo levou a mãe a estimular a criança; hoje, ela é sucesso na internet
Apesar de boa floração, fatores climáticos preocupam produtores de café
Clima intenso e chuva ainda limitada podem reduzir o potencial produtivo
Soja volta a ser plantada com fim do vazio sanitário
Chuvas também impulsionam plantio da cultura no Centro-Oeste
Produtora avalia área disponível e retorno financeiro do cultivo de morango
Com a escolha da espécie adequada, é possível produzir a fruta em regiões de clima quente