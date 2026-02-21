Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Brasil bate recordes de exportação de carne bovina

Abate cresceu mais de 13% no quarto trimestre de 2025, segundo dados do IBGE

Agro Record News|Do R7

  • Google News

O Brasil vem batendo recordes de exportação de carne bovina e a China segue como principal destino. As vendas para o país asiático permaneceram em alta em janeiro e movimentaram mais de US$ 650 milhões (cerca de R$ 3,36 bilhões).

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Brasil
  • Carne bovina
  • China
  • Exportação

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.