Brasil bate recordes de exportação de carne bovina

O Brasil vem batendo recordes de exportação de carne bovina e a China segue como principal destino. As vendas para o país asiático permaneceram em alta em janeiro e movimentaram mais de US$ 650 milhões (cerca de R$ 3,36 bilhões).



