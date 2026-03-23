Competitividade transforma lavoura em central de tecnologia
Produtividade está ligada aos investimentos em equipamentos de precisão e à biotecnologia
O distrito de Nova Santa Rosa, no município de Uruçuí, faz parte da região que mais produz grãos no estado do Piauí. Tal produtividade se deve ao alto investimento em tecnologias no campo.
O programa Agro Record News vai ao ar aos sábados, às 07h00, na RECORD NEWS.
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