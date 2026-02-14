Com mercado aquecido por pagamento de salários, alta dos ovos chega a 28%

O aumento no preço dos ovos chega a 28% após quedas seguidas desde setembro de 2025 até o início deste ano. A alta reflete o aumento das vendas, impulsionado principalmente pelo período de pagamento de salários à população. Com a alta da demanda, os produtores têm enfrentado dificuldades para atender o mercado.



